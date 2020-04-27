الجيش السورى يتصدى لأهداف معادية فوق دمشق

أفادت الوكالة العربية السورية، منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية اعترضت، في ساعة مبكرة من صباح اليومالإثنين، "أهدافا معادية" فوق العاصمة دمشق.وأضافت الوكالة أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية وتسقط عددًا من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها"، ولم يصدر تقارير عن وقوع أضرار أو ضحايا.