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الإثنين 27 أبريل 2020 الموافق 04 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف بقيادة السعودية يرفض إعلان الانفصاليين «الإدارة الذاتية» بجنوب اليمن

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رفض التحالف العسكري بقيادة السعودية، الاثنين، اعلان الانفصاليين اليمنيين "الإدارة الذاتية" في جنوب اليمن، مطالبًا "بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية".

وشدد التحالف على "ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها في العاصمة الموقتة عدن"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

وأكد، تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيرًا إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.

وأوضح التحالف أنه، اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسئولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية ويدعو إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فورًا ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة والتصدي للتنظيمات الإرهابية.

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