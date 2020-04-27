الجزائر: الاحتياطيات المثبتة من النفط تبلغ 10 مليارات برميل

قال محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، إن احتياطيات البلاد المثبتة من النفط تبلغ حاليا 1.34 مليون طن أو عشرة مليارات برميل.وقال عرقاب، للإذاعة الرسمية، إن الجزائر العضو في أوبك، يملك احتياطيات مثبتة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 2.36 مليار متر مكعب.، ويعد الجزائر موردا رئيسيا للغاز لأوروبا.وتراجع إنتاج وصادرات الجزائر من النفط والغاز في السنوات الأخيرة بسبب تزايد الاستهلاك المحلي وقلة الاستثمار الأجنبي مما أثر بشكل كبير على عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الرئيسي لماليةالدولة.وفي محاولة لوقف هذا الاتجاه وافقت الحكومة أواخر العام الماضي على قانون للطاقة يعرض شروطا تعاقدية جذابة على المستثمرين الأجانب تشمل حوافز ضريبية.ووقعت شركة سوناطراك الحكومية للطاقة على عدة مذكرات تفاهم هذا العام مع شركات نفط كبيرة من بينها إكسون موبيل.وقال عرقاب إن الهدف من هذه الشراكة مع الشركات الكبيرة الحفاظ على حصة الجزائر في الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على الإنتاج.