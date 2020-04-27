أبوعاصى: حب الوطن وحمايته فطرة إنسانية

أكد الدكتور محمد سالم أبوعاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، أن حب الوطن فطرة إنسانية، وعادة سوية، وقيمة شرعية، ويمكن القول إن حب الأوطان من الإيمان، وأن الوطنية الحقيقية إيمان وسلوك وعطاء.وأشار "أوعاصى"، فى بيان له، إلى أن الشخصية الوطنية فى الإسلام لها منطلقات، فهى تفعل ما تفعل بناء على إيمان بالله، عز وجل، فالفطرة السوية التى أودعها الله عز وجل فى الإنسان أودع فيها الحب، وأودع فيها الرحمة، وأودع فيها الشفقة، وأودع فيها الحنان.وأضاف: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مهاجر من مكة إلى المدينة: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَينا المدينَةَ كحُبّنا مَكةَ أَو أَشَدَّ"، لأنه منتقل من المكان الذى نشأ فيه وفطرته تحب هذا المكان، وفطرته تحن إلى هذا المكان، فعندما يخرج الإنسان من بلده مهاجرا إلى أى بلد آخر للعمل، يشعر بالحزن، ويشعر بأن الألم يعتصره، لماذا ؟ لأنه فطر على حب أهله وبلده وجيرانه وأصدقائه والتراب الذى عاش عليه، وكما قال صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة: "إنِّى لَأَخْرُجُ مِنْكِ وَإِنِّى لَأَعْلَمُ أَنَّكِ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيْهِ، وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكِ أَخْرَجُونِى مِنْكِ مَا خَرَجْتُ مِنْكِ".وأكد عميد كلية الدراسات العليا الأسبق أن هذا الحب الذى أودعه الله فطرة فى الإنسان لبلده يتطلب أعمالًا كثيرة، منها "أنه يدافع عن بلده، وعن أرضه، يدافع عنها بروحه، يدافع عنها بماله، فلو أن العدو تسلط على بلدنا، أو أراد أن يدخل بلدنا، وأن يسلب الخيرات، وأن يعتدى على الأعراض، فإن الإنسان يفدى بلده بروحه وبنفسه، فالدفاع عن الوطن هو السمة الأولى للشخصية الوطنية، فالشخصية الوطنية هى التى تدرأ الفتن فى البلاد، ولا يمكن أن تسمح أن يتحول الناس فى البلد الواحد إلى طوائف متناحرة، إلى طوائف متعادية".واستطرد: "الشخصية الوطنية تدافع عن بلدها ووطنها من مقتضيات الحب، وإلا صار الحب كلامًا، كيف تحب بلدك وأنت لا تساهم فى رفعتها ؟ وأنت لا تساهم فى إنتاجها ؟ وأنت لا تساهم فى بناء حضارتها ؟ لذا كان الحب الصادق يترتب عليه عملية البناء فى هذا البلد، لا بد أن يتحول إلى عمل فعلى فى المجتمع، نحن نعيش فى بلد واحد، لا بد فيما بيننا من تعاون، لا بد فيما بيننا من مناصرة، لا بد فيما بيننا من أن يلبى كل منا حاجة أخيه، بغض النظر عن دينه، وعن جنسه، وعن لونه، وعن عرقه، وعن قبيلته، وعن عائلته، نحن أمة واحدة، فكل له أن يعتقد، لكن العيش المشترك حدده الله عز وجل فى القرآن الكريم، وقال لنا فى دستور جامع: "لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ".وأكد أن الانتماء ترجمة حقيقية لحب الوطن، فلا اعتداء على محبوب ولا إساءة له بأى مكروه، بل يجب معاملة الوطن كما تعامل من تحب، وكما تحب أن يعاملك من يحبك.