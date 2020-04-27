بلدية مكسيكو تفرض وضع أقنعة فى الأماكن العامة لمواجهة كورونا

فرضت رئيسة بلدية مكسيكو المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة وضع أقنعة في الأماكن العامة، بدءًا من الاثنين، بهدف مكافحة انتشار وباء كوفيد-19.وقالت كلوديا شينباوم في مؤتمر صحفي "هناك كثير من الناس كما يعلم الجميع قد يصابون دون أن تظهر لديهم أعراض وبالتالي من المهم تغطية الفم".وأشارت إلى أن، من لا يمتثل لوضع القناع لن يعاقب لكنها شجعت بشدة سكان العاصمة المكسيكية على احترام التعليمات.في شمال البلاد بات وضع الأقنعة امرًا ضروريًا منذ بداية أبريل في ولايات سونورا وتاماوليباس وكواويلا ونويفو ليون.وتعتقد الحكومة أن ذروة الوباء في البلاد ستكون بين 8 و10 مايو.ووفقًا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة السبت سجلت المكسيك 13842 اصابة بفيروس كورونا فضلا عن 1305 وفيات.