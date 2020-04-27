كوريا الجنوبية تقدم 400 مليون دولار لدفع المشاريع الصحية المرتبطة بكورونا فى الدول الناشئة

أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي هونج نام كي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستقدم أكثر من 400 مليون دولار للدول الناشئة خلال العام الجاري لمساعدتهم في دفع بعض المشاريع الصحية وسط تنامي خطر فيروس «كوفيد-19».وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن «هونج» أدلى بهذه التصريحات خلال لقاء له مع الوزراء المعنيين بالاقتصاد في وقت سابق من اليوم، في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية لمشاركة معلوماتها عن الوباء مع باقي دول العالم.وأوضح «هونج» أن هذا الدعم المالي سيقدم من خلال صندوق التعاون التنموي الاقتصادي الوطني، مضيفًا أن بلاده ستؤجل أيضًا سداد ديون تقدر بـ110 مليون دولار لـ26 بلدًا وسط تفشي جائحة كورونا.وأبلغ «هونج» الحضور أنه من المتوقع أن يتلقى الاقتصاد الكوري الجنوبي المعتمد على التصدير بشكل كبير «صدمة كبيرة» في الوقت الذي يشل فيه الوباء حركة التجارة العالمية.