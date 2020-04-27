1330 وفاة بفيروس كورونا فى أمريكا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتحدة 1330 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز.ويبلغ عدد الوفيّات في البلاد 54841، فضلًا عن وجود 964937 إصابة مؤكّدة بالفيروس، حسب إحصاءات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرًا.وأعلن مسئولو الصحة الأمريكيون، أول أمس السبت، عن تأكيد إصابة أكثر من 900 ألف بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وارتفاع الوفيات لأكثر من 50 ألف حالة.وأوضحت قناة "NBC" نيوز الأمريكية، أن عدد الإصابات بلغ حتى مساء السبت 903.794 حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 51.685 حالة حتى الآن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.