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الإثنين 27 أبريل 2020 الموافق 04 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن 3 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا»

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:47 ص
الصين تعلن 3 حالات
الصين تعلن 3 حالات إصابة جديدة بـ«كورونا»
وكالات
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قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الإثنين، إن الصين سجلت 3 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 26 أبريل، مقابل 11 حالة في اليوم السابق دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن من بين هذه الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج بتراجع عن خمس حالات واردة من الخارج في اليوم السابق.

وكانت هناك حالة واحدة منقولة محليًا في إقليم هيلونججيانج الحدودي الشمالي الشرقي.

وأعلنت اللجنة أيضًا عن 25 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم في بر الصين الرئيسي في 26 أبريل مقارنة بثلاثين حالة قبل يوم.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82830 حالة، وسجلت الصين أيضًا 4633 حالة وفاة بنهاية 26 أبريل من بينها حالة وفاة أخرى في بكين لم يتم حسابها من قبل.

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