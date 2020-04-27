المفقودون.. ابحثوا عن أهل هذا الرجل

إيمانًا منا بدور الإعلام الإيجابي لخدمة المجتمع، قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.هذا الرجل المسن موجود بدار "بسمة" للإيواء بالزقازيق محافظة الشرقية، منذ يوم 8 يناير 2019، وذلك بعد أن تم إنقاذه من محافظة الإسماعلية.ويعاني هذا الرجل من اضطراب نفسي، وكل معلوماته أن اسمه سمير محمد علي، وعمره حوالي 63 سنة، ويقول إنه من شارع "كير الجعفرية" محافظة بورسعيد، وكان عاملًا في المينا وأسماء إخوته فريد وجمال وعادل والسيد.ومن لديه أي معلومات عنه عليه الاتصال بالرقم التالي:01096282224