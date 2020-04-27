ضبط 5 أطنان بوظة «غير صالحة» بعد تسمم 18 شخصًا بسوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، مساء الأحد، حملة مكبرة، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بالمنشاة، وبالتنسيق مع مباحث مركز شرطة العسيرات ومجلس مدينة المنشاة والوحدة المحلية بالعسيرات.وتمكنت الحملة على قرية العسيرات من ضبط أحد أماكن تجهيز وتصنيع البوظة، بناءً على المعلومات الواردة لمديرية الصحة، وذلك بعد عمل التقصي والتحري اللازم لحالات التسمم الغذائي المحجوزة بمستشفي سوهاج العام وعددهم 18 حالة من قرية الصلعا إثر تناول مشروب البوظة.وأسفر تفتيش المكان عن ضبط كمية من مشروب البوظة تزن حوالي خمسة أطنان معبأة داخل براميل بلاستيك زرقاء اللون تخص الصبغات والمواد الكيماوية، وأيضًا مصنعة داخل أوعية الألومنيوم الرديء.وبفحص الكمية ظاهريا تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود ذباب متساقط بداخلها، وفي حالة تخمر، وتنبعث منها رائحة كريهة، ومصنعة في أماكن غير مرخصة وغير مستوفاة لأدنى الشروط الصحية الواجب توافرها، وتعتبر مجهولة المصدر.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر ضبط للكميات رقم 1069 لسنة 2020 جنح، مركز شرطه العسيرات وجارٍ العرض على مقام النيابة العامة.