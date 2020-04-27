رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 أبريل 2020 الموافق 04 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 5 أطنان بوظة «غير صالحة» بعد تسمم 18 شخصًا بسوهاج

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:16 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
طباعة
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، مساء الأحد، حملة مكبرة، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بالمنشاة، وبالتنسيق مع مباحث مركز شرطة العسيرات ومجلس مدينة المنشاة والوحدة المحلية بالعسيرات.

وتمكنت الحملة على قرية العسيرات من ضبط أحد أماكن تجهيز وتصنيع البوظة، بناءً على المعلومات الواردة لمديرية الصحة، وذلك بعد عمل التقصي والتحري اللازم لحالات التسمم الغذائي المحجوزة بمستشفي سوهاج العام وعددهم 18 حالة من قرية الصلعا إثر تناول مشروب البوظة.

وأسفر تفتيش المكان عن ضبط كمية من مشروب البوظة تزن حوالي خمسة أطنان معبأة داخل براميل بلاستيك زرقاء اللون تخص الصبغات والمواد الكيماوية، وأيضًا مصنعة داخل أوعية الألومنيوم الرديء.

وبفحص الكمية ظاهريا تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود ذباب متساقط بداخلها، وفي حالة تخمر، وتنبعث منها رائحة كريهة، ومصنعة في أماكن غير مرخصة وغير مستوفاة لأدنى الشروط الصحية الواجب توافرها، وتعتبر مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر ضبط للكميات رقم 1069 لسنة 2020 جنح، مركز شرطه العسيرات وجارٍ العرض على مقام النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على اعتذار «قطونيل»

«الأوقاف»: لا مانع من تشغيل قرآن المغرب والفجر بثلاثة ضوابط

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

«الوزراء»: نسعى لإعادة فتح كافة مجالات العمل بداية يونيو المقبل

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة فتح المساجد بالسعودية

بالتفاصيل.. حبس سما المصرى 15 يومًا بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء

حبس سما المصرى 4 أيام على ذمة التحقيق

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إمساكية اليوم الرابع من رمضان.. موعد أذان المغرب الإثنين 27-4-2020 في مصر

وجبات ساخنة وفاكهة.. مبادرة لإطعام المحتاجين في «جروان» بالمنوفية

غدًا.. ماراثون رياضى أونلاين بدعوة من الفنانة الروسية أنا فينتشوك

مؤسسة بيل جيتس تركز جهودها الخيرية على كورونا فقط

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
فى السينما والدراما.. المحاماة فى الدراما بين العبقرية والهزل
ماجد حبته
وفاة وحياة زعيم الكوكب!
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. استئناف نشاط صالون القاهرة الثقافى الدولى عبر البث المباشر

«الناشرين المصريين» يضع اللمسات النهائية للائحة صندوق التكافل

تسلم الطلبات من أمام المكتبة.. «تنمية» تعلن فتح أبوابها للجمهور

غدًا.. الكاتبة المغربية لطيفة باقا فى ضيافة منصة الفن المعاصر