الثلاثاء.. استئناف نشاط صالون القاهرة الثقافى الدولى عبر البث المباشر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، استئناف نشاط صالون القاهرة الثقافي الدولي، ابتداءًا من التاسعة مساءًا يوم الثلاثاء المقبل، من خلال البث المباشر عبر صفحة الصالون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.وقال الشاعر والكاتب الصحفي محمد حميدة، مؤسس الصالون، إنه في ظل الظروف الراهنة وتماشيًا مع ضرورة المشاركة الثقافية الفعالة واستثمار فترة الحجر المنزلي في التواصل والتفاعل بين الأدباء من كل دول العالم، تقرر استئناف نشاط الصالون عبر خدمة البث المباشر.وأضاف أن، الصالون سيعقد أكثر من ندوة على مدار الأسبوع بحيث تخصص ندوة للشعر وأخرى للقصة وكذلك فيما يتعلق بالموسيقى والمواهب والفن التشكيلي، كما يعقد ندوة أسبوعية طبية بمشاركة أطباء للحديث عن الأزمة الراهنة، عبر البث المباشر من حساب الكتاب والأدباء والشعراء على صفحة الصالون.وأوضح حميدة أن، العديد من الأدباء والشعراء من مختلف الدول العربية يشاركون الندوات، بهدف خلق حالة من التواصل والتفاعل المستمر بين الكتاب والأدباء من مختلف الدول.وأطلقا وزارة الثقافة مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، بهدف بث المواد الثقافية والفنية التي تمثل كنوز أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر والموجودة بمكتبات وأرشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.