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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: اعلان مشاهد التعاطى بمسلسلات رمضان الأسبوع المقبل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:26 ص
عمرو عثمان مساعد
عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم الإعلان عن مشاهد التعاطي والإدمان فى الأعمال الرمضانية فيما تم عرضه حتى الآن، خلال الأسبوع المقبل، وفقًا للبروتوكول الموقع فى هذا الشأن، للعام الرابع على التوالي.

واضاف عثمان فى تصريحات للدستور، أن الصندوق يعمل على خفض معدلات التعاطي على مستوى الشرائح المختلفة، لذلك اتجه إلى الأعمال الدرامية لما لها من تأثير على الأسرة المصرية بأكملها، موضحا أن وزارة التضامن، قد طالبت صناع الدراما، بعدم الترويج المباشر والغير مباشر لمنتجات التبغ بما يتفق مع نصوص القانون رقم 85 لسنه 2002 والاتفاقية الإطارية الدولية لمنع التبغ.

وتابع أنها طالبت أيضًا بعدم ظهور مشاهد التدخين أو التعاطي بالحملات الترويجية والإعلانية للأعمال الدرامية، والاستمرار فى التصنيف العمري للأعمال والحرص على عرض تنويه واضح عن احتواء العمل على مشاهد تعاطي مخدرات، بالإضافة الى ضرورة وجود خطوط  درامية تتناول المشكلة وتداعياتها المجتمعية على نحو يساهم فى تشكيل الوعي العام بخطورة قضية تعاطي المخدرات.

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