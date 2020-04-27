«نفحات».. ألبوم غنائى دينى لنجوم الطرب الشباب

أصدر مؤخرًا وبالتحديد في ثاني أيام شهر رمضان المبارك ألبوم غنائي ديني يحمل اسم «نفحات»، وهو مكون من 10 أدعية دينية لعدد من نجوم الطرب الشباب.وقام بالغناء في الألبوم، كل من، رنا سماحة، ومؤمن خليل، وهبة عز، وأسماء دغمة، وفتحي ناصر، وندا خليل، وأسماء مصطفى، وسوزان عبد المنعم، ومحمد ناجي، والأخير بصوت الملحن والمطرب كريم نيازي صاحب الفكرة ومنتج الألبوم.والألبوم به 8 أدعية من ألحان المطرب كريم نيازي، ودعاء من ألحان الملحن الكبير تامر كروان، ودعاء من ألحان عبد الرحمن حسام، كما اشترك بالكلمات الشعراء شفيق كارم، ومحمود عادل، ووليد عبد الجليل، والأدعية جميعاً من توزيع الموزع حمادة عصمت.يذكر أنه تم نشر أول دعاء من الألبوم وهو دعاء «نفسي نرضى» بصوت هبة عز، من ألحان كريم نيازي وكلمات وليد عبد الجليل وتوزيع حمادة عصمت.