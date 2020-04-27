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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أرملته ترد.. كيف نجح مسلسل «الاختيار» فى تجسيد أحمد المنسى؟

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:16 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قالت منار زوجة الشهيد العقيد أحمد المنسي، إن الأخير صورة ونموذج لكل تضحيات وشهداء رجال القوات المسلحة، كما ان مسلسل "الاختيار" الذي جسد شخصيته هو رد جميل من مصر لكل الشهداء.

هل نجح كرارة في تقليد الشهيد أحمد المنسي؟


وأشادت زوجة الشهيد أحمد المنسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمررو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأداء الفنان أمير كرارة، الذي جسد شخصية البطل الشهيد في المسلسل، قائلة: "أمير كان حريصًا على أنه يمشي نفس المشية، ورغم إن منسي مكنش له فيديوهات إلا أن أمير أخذ من أصدقاء أحمد وقرب كثير جدا".

وأضافت: "الهدف من المسلسل إظهار الشخصية نفسها كانت بتعمل ايه، وإن ربنا اختارها في الآخر للتكريم والشهادة وإن سيرته تكون مخلدة، عشان الأجيال تستفيد مش عشان نفسنا".

كيف غير المنسي حياة أسرته؟


وأردفت: "ناس كثير تواصلوا معايا وقالوا لنا عمرنا ما شفناه لكن أثر فينا، قولي لنا على اللي كان بيعمله، كل الأسرة بتتفرج، والأقارب والأصحاب بتجيلي تعليقات إننا قاعدين نتفرج، وبنستنى الإعادة، وكل ده بيفرحني".

وتابعت: "المنسي عمره ما يتعوض وهذا المسلسل تكريم للشهداء، الشعب المصري حلو أوي بيبان في وقت الأزمات، والمنسي راح بالطريقة اللي بيتمناها، حقق حلمه وترك لنا فخر وجميل مصر بترده لجميع شهداء الجيش والشرطة".

المنسي كان يتوعد هشام عشماوي

ولفتت زوجة الشهيد إلى أن المنسي دائما كان يتوعد هشام عشماوي بالثأر، مشيرة إلى أنها تكره أحمد العوضي لشدة إجادته تمثيل دور عشماوي.

وأردفت: "العوضي بيّن لنا عشماوي نفسه كان عايش إزاي كده، وتشدده وإصراره على إنه مياكلش الكحك، وميأكلش العيال منه، تشدد رهيب لا يمت لدينا بصلة، وأغرب شيء إزاي يبقى واكل مع صاحبه، وبعدها بكام سنة يخطط لقتله".

سعادة أولاد الشهيد أحمد المنسي بمسلسل الاختيار


وكشفت أرملة الشهيد، أن أولاده سعداء جدا بالمسلسل، مردفة: "بنته لما شافته وهو بيأخد بايد المسنة، قالت لي ياه ياماما ده بابا ده كان باين عليه طيب أوي".

شاهد الشهيد أحمد المنسي يفجر سيارة لداعش

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