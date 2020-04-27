«مستقبل وطن»: فرق تطوعية لتطهير وتعقيم المنازل بالوادى الجديد

أكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، تشكيل فرق تطوعية من كوادر الحزب لتعقيم وتطهير منازل قرية أسمنت بالمركز وحي «مبارك» السكني بمدينة موط بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع المحلي والوحدة المحلية للقرية ومحطة ملاريا الداخلة والإدارة الزراعية بالمركز، وذلك عقب ظهور 13 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.وأطلق حزب مستقبل وطن حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وشدد المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام للحزب، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعمًا لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.وطالب «رشاد» أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزًا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.