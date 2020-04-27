تعافى نجل وكيل مطرانية دمياط من كورونا

خرج بولا القمص، نجل القمص سرابيمون متري وكيل مطرانية دمياط، من مستشفى بلطيم للعزل الصحي، متعافيًا بعد تحول نتيجة التحليل الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، بينما لا يزال الكاهن سرابيمون متري يتلقى العلاج في مستشفى بلطيم للعزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد جراء مخالطة أحد المصابين.وقال نجل الكاهن، إن حالة الكاهن الصحية في تحسن وزوجته تحسنت حالتها هى الأخرى، ولا يزال شقيقه "مينا" يتلقى العلاج، لافتا إلى أنه لا يعلم مصدر الإصابة للعائلة، حيث إن هناك من خالطوا الكاهن الفترة الأخيرة قد يكون أحدهم مصابًا ونقل له العدوى.يذكر أنه تم فحص أسرة الكاهن وتبين سلبية حالات باقي أفراد أسرته سواء زوجات أبنائه أو أحفاده.