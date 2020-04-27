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الإثنين 27 أبريل 2020 الموافق 04 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شفاء مسن يبلغ 99 عاما من وباء كورونا ووفاة ابنه البكر فى الجزائر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن مسئول في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، عن شفاء أكبر شخص سنًا مصاب بفيروس كورونا المستجد ومغادرته للمسشفى، في حين توفى ابنه البكر بعدما عجز عن مقاومة الوباء.

وقال محمد العايب، مدير الصحة بولاية البويرة التي تقع على نحو مسافة 100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية، إن مسعود البالغ من العمر 99 عاما، وهو أكبر الأشخاص سنًا مصاب بفيروس كورونا في الجزائر، تماثل للشفاء وغادر مشفى البويرة

وأضاف العايب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "إسماعيل (45 عاما)، ابن مسعود، تماثل أيضًا للشفاء من هذا الفيروس الخطير، في حين توفي ابنه البكر عبد السلام، الذي كان يعاني من مرض مزمن، وهذا نتيجة الاصابة بالفيروس".

وسجلت الجزائر حتى الأحد 425 حالة وفاة واحدة لطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام، و3382 إصابة موزعة عبر 47 ولاية، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1508، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة.

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