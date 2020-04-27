ترامب عن إقالة وزير الصحة: مخطط إعلامى للفوضى

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تفكيره في إقالة وزير الصحة اليكس عازار، مشيرا إلى أن هذه إدعاءات غير صحيحة يروجها الإعلام الكاذب.وأكد ترامب، في تعليق له عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن التقارير التي تتحدث عن إقالته لعازار يروجها الإعلام الكاذب، جاءت من أجل خلق الفوضى وإثارة الذعر لدى الشعب الأمريكي، مشيرا إلى أن الإعلام لم يتواصل مع إدارته حتى من أجل التأكد من صحة الخبر.وشدد ترامب على أن وزير الصحة يقوم بعمل ممتاز، وذلك ردا على الأنباء التي تتحدث عن فشله في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت، أمس، أن البيت الأبيض يدرس قائمة مرشحين لاستبدال عازار، بعد نشره العديد من التوقعات والحسابات الخاطئة التي طمأنت حتى مارس الماضي، ترامب، بأن وضع تفشي الفيروس في البلاد تحت السيطرة.ويبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة أكثر من 53 ألفا بخلاف أكثر من 936 ألف مصاب حتى اليوم.