الكويت.. كورونا يضرب مراكز إيواء العمالة المخالفة

ذكرت مصادر طبية كويتية، أن فرق وزارة الصحة كشفت إصابة 6 عمال آسيويين تابعين لجمعية السالمية التعاونية بفيروس كورونا، يقطنون إحدى مدارس المنطقة.وحسبما أفادت صحيفة "القبس الكويتية"، أن الوزارة أشارت إلى أنه "جرى تطبيق الحجر الصحي على بقية العمال في المدرسة، ويتجاوز عددهم 111 عاملًا".وتابعت: "الفرق الطبية تعاملت كذلك مع 3 إصابات بكورونا في مدرستين بالرميثية خصصتا لإيواء مخالفي قانون الإقامة والعمل مؤخرًا، قبيل ترحيلهم".وأكدت أن "إحدى الإصابات تعود لمقيم مصري، والآخريين لهنديين، منوهة باتخاذ الإجراءات الخاصة بعزل المخالطين وفحصهم".وأعلن وزير الصحة باسل الصباح أول أمس السبت، شفاء 150 حالة مصابة بكورونا ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 806 حالات.ووصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الكويت حتى أمس السبت الى 3075، وسجلت 20 حالة وفاة.