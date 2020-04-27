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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل «سكر زيادة»

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:08 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "سكر زيادة" بمحاولة نبيلة عبيد أن تسرق عقد الفيلا الخاصة بنادية الجندي، حتى تأخذ الفيلا لها بشكل كامل من خلال مساعدة الخادمة التي تجسد شخصيتها ويزو، وذلك خلال عدم وجود نادية الجندي في المنزل.

وتستكمل الأحداث بعلم هالة فاخر لمحاولة سرقة العقد الخاص بصديقتها نادية الجندي، وهو ما يقابله خوف شديد من قبل عبيد وويزو، اللواتي يحاولن أن يبتعدا عن طريقها، وعدم إظهار سرقة العقد بأي شكل ممكن، في موقف اعتمد على الكوميديا بشكل كبير.

وتتواصل الأحداث بمساعدة قريب نبيلة عبيد بقريبها، ليبعدها عنها، بعدما اكتشفت أنه حاولت سرقة العقد الخاص بها، وهو ما يجعل قريبها يهددهما بالحبس بسبب أفعالهما، ويهدد أيضًا بأنهما إذا ذهبوا إلى المحاكم ستكون الأمور على ما هي عليه، باعتبار أنهما لديهما عقد للفيلا.

وعلى نفس المنوال تتصل والدة نادية الجندي بوالدتها وتخبرها أنها حزينة لأنها تتركها في دار مسنين فيما تعيش هي في فيلا كبيرة، وتخبرها أنه ستترك الدار ولن يتمكن أي شخص من العثور عليها.

تنتهي الأحداث بمفاجأة شديدة وهي ظهور الفنانة القديرة سميحة أيوب، التي تظهر بدور والدة نادية الجندي، والتي تأتي من دار المسنين لتعيش معها في الفيلا، وتساعدها في الفوز بالفيلا.

يذكر أن بطلات "سكر زيادة" مستمرين في تصوير المشاهد الأخيرة من العمل في لبنان، حيث يتبقى لهن حوالي 6 أيام تصوير على الانتهاء من آخر المشاهد، على أن يستمر التصوير طوال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وبعد الانتهاء من العمل تعود كل أسرة المسلسل إلى القاهرة بعد قضاء أكثر من 3 أشهر فى لبنان.

"سكر زيادة" من بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

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