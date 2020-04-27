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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة الثالثة من «كريزى تاكسى»

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:07 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يقدم الدستور لكم تفاصيل الحلقة الثالثة من الجزء الثاني من برنامج «كريزي تاكسي» المذاع على قناة الحياة، حيث استطاع الفنان إبراهيم السمان أن يجسد شخصية عالم جليل محارب من كل علماء العالم، يستطيع تحريك السيارة بمجرد النظر لها.

الرجل على علم كبير بعلم الروحانيات وله علاقات سماوية وربانية لا يفهمها غير الأولية، لا تؤمن به غير زوجته "نرجس"، وللتخلص من العالم يحاول دائمًا التخلص من حياته بكافة الطرق سواء حبوب الإنتحار أو حقن الهواء أو حتى الدخول في عربيات النقل، إنه "عليشتين" شخصية الحلقة الثالثة من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" التي عرضت على قناة الحياة، وتألق في تأديتها الفنان إبراهيم السمان ما أقنع الركاب بأنهم في حالة خطر.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

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