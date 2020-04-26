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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: زوجة عشماوي أدلت بمعلومات عن محاولته اغتيال وزير الداخلية

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:36 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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طالب الإعلامي أحمد موسى وزارة الداخلية بإخراج فيديو مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وهو يريدى نقاب في محاولة منه للهروب من الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية في العام 2013.

واستنكر موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تعجب البعض من ظهور صور لإحدى أقرباء الإرهابي هشام عشماوي وهي ترتدي نقاب.

وأكد أحمد موسى، أن حرم هشام عشماوي تعمل أستاذة جامعية، متسائلا كيف لسيدة مضطهدة كما يدعون تشغل منصب أستاذة جامعية؟.

واستكمل موسى، أن زوجة عشماوي هي من أدلت بالمعلومات التي تفيد بتورط زوجها في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، كما أفصحت عمن كانوا معه في هذه العملية.

وأردف موسى أن زوجة عشماوي، كانت تتواجد يوميا في اعتصام رابعة المسلح، لافتا إلى أن هشام عشماوي ومن يسانده ويدعمه خائن.

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