أطباء الحجر الصحى بكفر الدوار يوزعون الفوانيس على الأطفال المصابين (صور)

وزع الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحى فى مستشفى الشاملة بكفر الدوار، فوانيس رمضان ولعب أطفال على الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفى والمداخل المؤدية لغرف إقامة الأطفال المصابين بالفيروس.وقال الدكتور محمد النشار، طبيب أطفال، إن مظاهر الاحتفال التي شاركوا بها الأطباء الأطفال المصابين تأتي بهدف رفع الروح المعنوية لهم عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لاسيما أن العامل النفسي يعد أحد العناصر الهامة لدعم خلال فترة تعافيهم من المرض حتى تماثلهم الكامل للشفاء.وطالب "النشار" من المواطنين بضرورة الحرص على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا في جميع محافظات الجمهورية.