رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 أبريل 2020 الموافق 04 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 45% زيادة في فرص العمل بالمشروعات الاقتصادية أخر 5 سنوات

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:34 م
الدكتور حسين عبد
الدكتور حسين عبد العزيز
أميرة ممدوح
طباعة
قال الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف على التعداد الاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المشروعات الاقتصادية الجديدة ساهمت في زيادة فرص العمل بنسبة تخطت الـ 45% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن ارتفعت أعداد المشتغلين بها من 9.3 مليون شخص لـ 13.5 مليون، مشيرًا إلى أن تضاعف فرص العمل بخمس محافظات بنسب تراوحت بين 189.6% بمحافظة السويس، 140.5% البحر الأحمر، 122.8% الفيوم، 111.8% الدقهلية، 105.3% مطروح.

وأضاف مسئول الإحصاء في تصريح لـ"الدستور"، أن أعداد المتشغلين بالمنشآت الاقتصادية التابعة للقطاعين العام والخاص سجلت أكبر ارتفاع لها بمحافظات إقليم قناة السويس بنسبة 63.4% خلال السنوات الخمس الماضية، كما ارتفع عدد المشتغلين بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري بمعدل زيادة بلغ 41.4% خلال الفترة ذاتها، موضحًا أن تلك المشروعات لعبت دور فى خفض معدل البطالة من أعلى مستوى لها 13% لأقل من 8%.

ولفت إلى أن أهم الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعمالة خلال السنوات الخمسة الماضية كانت تجارة الجملة والتجزئة والتي وفرت 1.7 مليون فرصة عمل إضافية عن الأعوام السابقة بنسبة زيادة قدرها 51.4%، والصحة 369 ألف فرصة عمل إضافية، والزراعة 369 ألف فرصة عمل إضافية بنسبة زيادة قدرها 410.8%، وذلك نظرًا بجهود الدولة على مدار السنوات الماضية في دفع عدد من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة.

كما كشف مسئول الإحصاء، عن استخدام الحكومة نتائج التعداد الاقتصادي كمرجعية ونقطة أساس لقياس تداعيات أزمة كورونا على كل قطاع أو نشاط اقتصادي وما تعرض له من مخاطر أو اهتزازات نتيجة للتغير في الأوضاع الاقتصادية خلال هذه فترة، بما يتيح لكافة أجهزة الدولة اتخاذ قرارات دقيقه والتدخل لمعالجة التداعيات السلبية قدر الإمكان.

موضوعات متعلقة

تركيا تسجل 2357 إصابة جديدة بكورونا و99 وفاة

132 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

الصحة: 10 وفيات و215 إصابة جديدة بكورونا

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة فتح المساجد بالسعودية

حريق هائل بمدينة الحرفيين في قنا دون خسائر بشرية

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن امتحانات الثانوية العامة

«الأرصاد» تحذِّر من عاصفة جنوبي البلاد غدًا

إنفوجراف

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

موديز وستاندرد آند بورز: التصنيف الائتماني لمصر ثابت (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

إمساكية اليوم الرابع من رمضان.. موعد أذان المغرب الإثنين 27-4-2020 في مصر

وجبات ساخنة وفاكهة.. مبادرة لإطعام المحتاجين في «جروان» بالمنوفية

غدًا.. ماراثون رياضى أونلاين بدعوة من الفنانة الروسية أنا فينتشوك

مؤسسة بيل جيتس تركز جهودها الخيرية على كورونا فقط

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
فى السينما والدراما.. المحاماة فى الدراما بين العبقرية والهزل
ماجد حبته
وفاة وحياة زعيم الكوكب!
مؤمن المحمدي
عيني ما قدروشو
د. منى حلمى
المواهب كثيرة متعددة لكنها لا تحمل رؤية للتغيير والتقدم
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يضع اللمسات النهائية للائحة صندوق التكافل

تسلم الطلبات من أمام المكتبة.. «تنمية» تعلن فتح أبوابها للجمهور

غدًا.. الكاتبة المغربية لطيفة باقا فى ضيافة منصة الفن المعاصر

جابر عصفور: هجومى على «المتدروشين» نابع من الإيمان الداخلي (حوار)