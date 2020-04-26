الإحصاء: 45% زيادة في فرص العمل بالمشروعات الاقتصادية أخر 5 سنوات

قال الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف على التعداد الاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المشروعات الاقتصادية الجديدة ساهمت في زيادة فرص العمل بنسبة تخطت الـ 45% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن ارتفعت أعداد المشتغلين بها من 9.3 مليون شخص لـ 13.5 مليون، مشيرًا إلى أن تضاعف فرص العمل بخمس محافظات بنسب تراوحت بين 189.6% بمحافظة السويس، 140.5% البحر الأحمر، 122.8% الفيوم، 111.8% الدقهلية، 105.3% مطروح.وأضاف مسئول الإحصاء في تصريح لـ"الدستور"، أن أعداد المتشغلين بالمنشآت الاقتصادية التابعة للقطاعين العام والخاص سجلت أكبر ارتفاع لها بمحافظات إقليم قناة السويس بنسبة 63.4% خلال السنوات الخمس الماضية، كما ارتفع عدد المشتغلين بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري بمعدل زيادة بلغ 41.4% خلال الفترة ذاتها، موضحًا أن تلك المشروعات لعبت دور فى خفض معدل البطالة من أعلى مستوى لها 13% لأقل من 8%.ولفت إلى أن أهم الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للعمالة خلال السنوات الخمسة الماضية كانت تجارة الجملة والتجزئة والتي وفرت 1.7 مليون فرصة عمل إضافية عن الأعوام السابقة بنسبة زيادة قدرها 51.4%، والصحة 369 ألف فرصة عمل إضافية، والزراعة 369 ألف فرصة عمل إضافية بنسبة زيادة قدرها 410.8%، وذلك نظرًا بجهود الدولة على مدار السنوات الماضية في دفع عدد من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة.كما كشف مسئول الإحصاء، عن استخدام الحكومة نتائج التعداد الاقتصادي كمرجعية ونقطة أساس لقياس تداعيات أزمة كورونا على كل قطاع أو نشاط اقتصادي وما تعرض له من مخاطر أو اهتزازات نتيجة للتغير في الأوضاع الاقتصادية خلال هذه فترة، بما يتيح لكافة أجهزة الدولة اتخاذ قرارات دقيقه والتدخل لمعالجة التداعيات السلبية قدر الإمكان.