53.7 مليار جنيه إجمالي الضرائب المتوقعة على عوائد الأذون والسندات

بلغ إجمالي الضرائب المتوقعة على عوائد الأذون والسندات 53.760.0 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 51.551.0 مليار جنيه خلال 20192020، و8.250.0 مليار جنيه ضرائب ورسوم على السيارات خلال 20202021 مقابل 9.645.0 مليار جنيه خلال 20192020، طبقا للبيان التحليلي للموازنة العامة للدولة.فيما يبلغ إجمالي المتوقع من الضرائب على السلع والخدمات 469.598.5 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 415.350.4 مليار جنيه خلال 20192020، والضريبة على القيمة المضافة 221.258.0 مليار جنيه خلال 20202021، مقابل 209.145.0 مليار جنيه خلال 20192020.وتبلغ الضرائب على السلع المحلية 75.208.0 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 20202021، مقابل 66.769.0 مليار جنيه خلال 20192020، والضرائب على البضائع المستوردة 146.050.0 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 142.376.0 مليار جنيه خلال 20192020.