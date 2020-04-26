شاكر يكرم قيادات «المصرية لنقل الكهرباء» على مجهودات الربط مع السودان

كرم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، عددًا من قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تقديرًا لمجهوداتهم في إتمام مشروع الربط المصري السوداني، وإطلاق التيار الكهربائي في 3 أبريل 2020.وكان في مقدمة المكرمين المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس صلاح عزت، المتفرغ للمنطقة الجنوبيةن والمهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة السابق، والمهندس خالد عبد الكريم، العضو المتفرغ للدراسات، والمحاسب هاني إسماعيل، العضو المتفرغ للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد زكريا، مستشار الشركة في الدراسات الفنية، والمهندس سامي عبده، رئيس منطقة مصر العليا السابق.