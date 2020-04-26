«الناشرين المصريين» يضع اللمسات النهائية للائحة صندوق التكافل

عقدت لجنة النشاط الاجتماعي باتحاد الناشرين المصريين برئاسة ممدوح علي، اليوم الأحد، اجتماعًا "أونلاين"، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للائحة صندوق تكافل الناشرين، لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة المزعم إقامته آخر الأسبوع الحالي، وكذلك عرض أعضاء اللجنة كافة الأفكار والمقترحات لدعم الصندوق وكيفية تمويله.وفي الأخير؛ ثمن رئيس اللجنة تلك الأفكار والمقترحات وطالب من مدير الاتحاد تدوينها لعرضها أيضًا في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين القادم.وكان مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين قد أطلق، مبادرة دعم صندوق التكافل الاجتماعي للناشرين، بعد توقف المعارض العربية والمحلية وتوقف كافة الأنشطة الثقافية على خلفية تفشي فيروس كورونا.وأوضح الاتحاد في بيان له صدر في 14 أبريل: الزملاء الأفاضل من تداعيات الأزمة الحالية التي يمر بها الناشرين المصريين من إلغاء المعارض الخارجية والداخلية، وتوقف كافة الأنشطة الثقافية لمجابهة فيروس كورونا، وإيمانًا من ضرورة تفعيل الدور المجتمعي للمؤسسات، وفي هذا الإطار أطلق مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين مبادرة دعم صندوق التكافل الاجتماعي للناشرين، وذلك لأنه أصبح من الضروري الوقوف جنبًا إلى جنب مع كل أعضاء الجمعية العمومية في حال لا قدر الله تدهور أحوالهم الاقتصادية أو الوفاة أو المرض المزمن، وفي هذا الصدد يدعو مجلس إدارة اتحاد الناشرين أصحاب دور النشر التكرم بالمشاركة في المبادرة.وتابع: وذلك بدفع التبرعات التي يرغب أصحاب دور النشر دعم الصندوق بها، عن طريق سداد المبلغ والحصول على إيصال رسمي من السيد مدير الاتحاد وذلك بمقر الاتحاد بالدقي أو عن طريق حساب البنك على رقم حساب مشروع تكافل الناشرين *١٠٠٠٢١٥١٩٠٨٦* - البنك التجاري الدولي فرع الدقي.وأضاف: ومن جانب آخر نؤكد أنه سيتم إعداد لائحة ستكون حجر الأساس الذي سيتم من خلاله تحديد أوجه صرف هذه المبالغ من صندوق تكافل الناشرين، ومن خلال هذا البيان يدعو مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين جميع الزملاء القادرين لدعم صندوق تكافل الناشرين.