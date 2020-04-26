حكاية بطل.. الشهيد أحمد المنسي يفجر سيارة تابعة للإرهابيين (فيديو)

أمير كراراة يجسد شخصية المنسي فى مسلسل الاختيار

شاهد الشهيد أحمد المنسي اثناء تفجيره سيارة تابعه لداعش



يذكر أن النجم أمير كرارة، يقوم ببطولة مسلسل "الاختيار"، عن الشهيد أحمد المنسى، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.