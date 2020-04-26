حكاية بطل.. الشهيد أحمد المنسي يفجر سيارة تابعة للإرهابيين (فيديو)
الأحد 26/أبريل/2020 - 11:24 م
رباب الأهوانيطباعة
تداول رواد موقعى التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، فيديو للشهيد أحمد المنسي، خلال إحدى عملياته ضد الإرهابيين، حيث يظهر بطل الصاعقة الشهيد أحمد المنسي، حاملا سلاحه ويقترب من سيارة "نصف نقل" تتبع مجموعة من الإرهابيين، ويفحصها في حذر شديد، ثم يلقى بداخلها عبوة تنفجر بعد ثوانٍ قليلة.
وترحم رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تداولوا الفيديو، والمعلقين، على الشهيد البطل الراحل، مؤكدين شجاعته وجسارته، وهو ما ظهر فى الفيديو، من جرأته فى اقتحام السيارة وتفحصها.
وترحم رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تداولوا الفيديو، والمعلقين، على الشهيد البطل الراحل، مؤكدين شجاعته وجسارته، وهو ما ظهر فى الفيديو، من جرأته فى اقتحام السيارة وتفحصها.