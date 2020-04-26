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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حكاية بطل.. الشهيد أحمد المنسي يفجر سيارة تابعة للإرهابيين (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:24 م
المنسى
المنسى
رباب الأهواني
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تداول رواد موقعى التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر"، فيديو للشهيد أحمد المنسي، خلال إحدى عملياته ضد الإرهابيين، حيث يظهر بطل الصاعقة الشهيد أحمد المنسي، حاملا سلاحه ويقترب من سيارة "نصف نقل" تتبع مجموعة من الإرهابيين، ويفحصها في حذر شديد، ثم يلقى بداخلها عبوة تنفجر بعد ثوانٍ قليلة.

وترحم رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تداولوا الفيديو، والمعلقين، على الشهيد البطل الراحل، مؤكدين شجاعته وجسارته، وهو ما ظهر فى الفيديو، من جرأته فى اقتحام السيارة وتفحصها.

أمير كراراة يجسد شخصية المنسي فى مسلسل الاختيار

يذكر أن النجم أمير كرارة، يقوم ببطولة مسلسل "الاختيار"، عن الشهيد أحمد المنسى، بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد الشهيد أحمد المنسي اثناء تفجيره سيارة تابعه لداعش


 

اقرأ ايضاً : كيف جسد مسلسل الاختيار شخصية زوجة الإرهابي هشام عشماوي 

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار.. أحمد المنسي يثأر لزملائه

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