حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

اعتادت الفنانة سامية جمال إعداد عزومات الإفطار لأصدقاءها كل عام في رمضان ، وحدث أثناء زواجها من الأمريكي عبد الله كينج عام 1958 أن أقامت حفل إفطار في منزلها ودعت عددا من ممثلي هوليوود للحفل، وأعدت بنفسها أشهى المأكولات التقليدية المصرية.ووفق مجلة «أهل زمان» فوجيء المعازيم من الممثليين الأمريكيين أن حفل الإفطار لا يحتوى على زجاجات الشامبانيا والخمور، وعندما سألوا سامية جمال عن السبب قدمت لهم مشروب قمر الدين، واعتذرت هي وزوجها عبد الله كينج عن تقديم الشامبانيا احتراما للتقاليد الرمضانية .وكانت سامية جمال تستغل شهر رمضان للتنزة والسفر واعداد الولائم في فترة الأجازة من حفلات الرقص التي كانت تتوقف في رمضان، واعتادت على الانتظام في الصيام إلا في الأيام التي تضطر فيها للتمثيل كانت تفطر وتطعم 60 مسكينا كفارة الإفطار.