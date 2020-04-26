رحلة استثنائية لـ«مصر للطيران» لإجلاء العالقين بالصين غدًا

تغادر مطار القاهرة الدولي، غدا الإثنين، رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران، إلى مدينة جوانزو الصينية، لإجلاء العالقين هناك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن تعود الرحلة إلى مطار مرسى علم، يوم الأربعاء، حيث تم تخصيص حجر صحي هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.