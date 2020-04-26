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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

قطاع الخدمات العامة يحتل 45.3% من موازنة 20202021

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:14 م
للموازنة العامة
للموازنة العامة
حسن كامل – راندا التوني
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كشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 20202021 عن أن الخدمات العامة تمثل 45.3% من إجمالي الموازنة، والحماية الاجتماعية 16.7%، والتعليم 9.2%، والشباب والثقافة والشئون الدينية 2.8%، بينما تمثل الصحة 5.5%، والإسكان والمرافق المجتمعية 4.6%، و0.2% لحماية البيئة، والشئون الاقتصادية 6.5%، والنظام العام وشئون الأمن العام 4.7%.

يشار إلى أنه تم تطوير قطاع الخدمات العامة ليصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 776.5 مليار جنيه خلال مشروع موازنة العام المالي المقبل 20202021، مقابل 756.1 مليار جنيه خلال 20192020، و615.5 مليار جنيه خلال 20182019، و504.2 مليار جنيه خلال 20172018، و377.5 مليار جنيه خلال 20162017.
قطاع الخدمات العامة يحتل 45.3% من موازنة 20202021
قطاع الخدمات العامة يحتل 45.3% من موازنة 20202021

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