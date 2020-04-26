استجابة لـ«الدستور».. محافظ الغربية يوجه بإزالة سوق زفتى

فى استجابة سريعة لما نشرته "الدستور" تحت عنوان "رخام في سوق زفتى الرئيسي"، تفقد منذ قليل، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، السوق العشوائي برفقة عدد من القيادات التنفيذية، في زيارة لم تستغرق إلا دقائق معدودة، موجها المسئولين بمجلس المدينة بإزالته على الفور.وشدد محافظ الغربية، على المسئولين بضرورة إزالة السوق فورًا في إطار حرص الدولة على مكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال منع التزاحم والزحام بين المواطنين تجنبًا لانتشار العدوي.وذكرت "الدستور" في تقريرها، تكرار إقامة سوق الخضار والفاكهة الرئيسي العشوائي بمدينة زفتى، ما يؤدي إلى زحام شديد وتكدس الآلاف من سكان القرى المحيطة به داخله في شارع الجيش الرئيسي.وافترش التجار السوق الرئيسي، والذي يتردد عليه المئات يوميًا، رغم أن المحافظ سبق وأصدر قرارًا بإزالته ولم يوفر بديلًا له.وقال أشرف حسن، مدرس بزفتى، في التقرير: "رغم التحذيرات والتبيهات المستمرة والمتواصلة من الحكومة بعدم التجمعات وعدم افتراش الأسواق، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية مصرون على افتراش الأسواق في الشارع في مشهد ينذر بكارثة تفشي الفيروس، مؤكدين أن المحافظ أصدر قراره بفض السوق ولم يوفر أي بديل، وعليه توفير مصدر بديل لحصول المواطنين علي احتياجاتهم اليومية قبل غلق السوق الوحيد بالمدينة".ويقول السيد عجوة، أحد الباعة بالسوق، لا يوجد مكان آخر نبيع فيه والمحافظة عندما فضت السوق لم تراع أن بيوتنا مفتوحة من مكسب يومي بالكاد، وعليهم توفير بديل بدلًا من قرار على الورق لن نستطيع الالتزام به، ولو كان القرار صحيح لما تعامل معنا الأهالي.وطالب عجوة، محافظ الغربية، بتوفير بديل للسوق قبل إزالته أو الإشراف عليه بدلًا من ترك اختلاط الحابل بالنابل، وتوفير من ينظم دخول وخروج الناس فنحن أيضًا نخاف على أنفسنا من المرض ولكن لا بديل، فإن لم نعمل سنموت من الجوع.وقالت حسنات علي، من ساكني العمارات الواقعة داخل السوق، على الرغم من التحذيرات المشددة وتعليمات محافظة الغربية، لرؤساء المدن والأحياء بمنع إقامة الأسواق والالتزام بقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن مجلس المدينة والمحافظة لم ينجحا في هذا الأمر في زفتى بسبب عدم وجود بديل، غير هذا السوق وعلى الرغم من مبالغة البائعين في الأسعار وزيارتها عن الطبيعي، إلا أننا مضطرين للتعامل معهم ونحاول تعقيم بيوتنا وأنفسنا كل ساعة للحد من انتشار أي فيروس.وأكملت، يحضر للسوق مئات التجار من جميع قرى مركز زفتي، كما أن السوق يقع فى مكان مكدس بالسكان، واشتكى الأهالى من عدم قيام مجلس المدينة بالتدخل حتى الآن لإزالة السوق والسماح للتجار والباعة الجائلين بإقامة السوق وتحدى قرارات المسئولين.