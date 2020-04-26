80.4 مليار جنيه إجمالي المخصص لـ«شئون السلامة» بموازنة 202120

سجل قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة بمشروع موازنة 20202021، ما قيمته 80.419 مليار جنيه مقارنة بـ69.688 مليار جنيه خلال العام الجاري 20192020، فيما سجل 69.911 مليار جنيه خلال 20182019، و630.050 مليار جنيه خلال 20172018،و56.486 مليار جنيه خلال 20162017.ويتضمن قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة أجور بقيمة 59.280 مليار جنيه خلال مشروع موازنة 20202021،و54.037 مليار جنيه خلال 20192020، مقارنة بـ 54.225 مليار جنيه خلال 20182019،و49.667 مليار جنيه خلال 20172018، و44.923 مليار جنيه خلال 20162017.فيما بلغت قيمة شراء السلع والخدمات ضمن قطاع النظام العام 8.227 مليار جنيه خلال مشروع الموازنة العامة للدولة 20202021 مقارنة بـ6.615 مليار جنيه خلال 20192020،و6.189 مليار جنيه خلال 20182019، و4.682 مليار جنيه خلال 20172018، و3.343 مليار جنيه خلال 20162017.