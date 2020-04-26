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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير النقل يكشف تفاصيل 3 محاور لتطوير ميناء الإسكندرية

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:12 م
كامل الوزير
كامل الوزير
أحلام عبدالرحمن
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قال كامل الوزير وزير النقل، إن زيارته للإسكندرية تعد الرابعة خلال الشهر الحالي ولكنها تختلف عن الزيارات السابقة.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ في مصر من ضمن 15 ميناء يتم تداول 157 طنا في جميع الموانئ وميناء الإسكندرية يحظى بـ40% من الإجمالي وبه تقريبا من 27 لـ30 سفينة انتظار وهذا يكلف مصر دفع غرامات انتظار.

وتابع أنه كان من الضروري عمل المخطط الشامل وعمل تكامل بين الموانئ المصرية حتى نتنافس مع الموانئ العالمية، وتم تقسيم المخطط لمحاور بداية من تطوير ميناء الإسكندرية ورفع كفاءة الأرصفة والمحطات لاستقبال عدد أكبر من السفن خاصة أن العالم يتجه لاقتصاديات الحجم الكبير بما يسهل الحركة والتداول داخل الميناء ويوفر العمل ولابد من تطوير الممرات الملاحية وأطوال الأرصفة حتى يتم إلغاء الانتظار.

وأوضح أن المحور الثاني هو تطوير الطرق من ميناء الإسكندرية والدخيلة للمحاور وتم إنشاء 3 محاور للتوصيل الأول محور الدخيلة والثاني محور 54 وأخيرا محور 27 وهو مهم ويتم تطويره.

واستطرد قائلا، إن المحور الثالث يهتم بتطوير النقل النهري وهو لم تطوله يد التطوير منذ فترة رغم تميزه بأنه رخيص وسهل ويتم التطوير بعمل كباري على الأهوسة وتكريك للترع، مضيفا أن تنفيذ المحاور الثلاثة نستطيع من خلالها رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.

وعن تطوير ميناء الإسكندرية، قال إنه يحتاج زيادة عدد الأرصفة وكانت الأزمة في وجود المباني حول الميناء وتم تصميم عمل أرصفة داخل المياه عن طريق شركات وطنية والمحطة تتكلف 6 مليارات جنيه وهذا يتم بطرق مبتكرة ويتم الاستعانة برمال من داخل البحر وهي أكبر كفاءة، مشيرا إلى أن الرصيف الجديد يحتاج 8 ملايين متر مكعب رمال، مؤكدا أن الاتفاق أن يتم الافتتاح رمضان بعد القادم بحيث إن تستوعب عدد أكبر من السفن لتصل الطاقة للميناء إلى 10 أو 15 مليون طن غلال وتقفز لتكون 50% من حجم الواردات لمصر.

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