111.7 مليار جنيه إجمالي مخصص قطاع الشئون الاقتصادية بالموازنة العامة

سجل إجمالي مخصص قطاع الشئون الاقتصادية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 20202021 ما قيمته 111.753 مليار جنيه، متطورا من 98.898 مليار جنيه خلال 20192020.فيما سجل 70.395 مليار جنيه اجمالي محقق فعليا خلال العام المالي 20182019، مقابل 61.175 مليار جنيه خلال 20172018، مقابل 53.257 مليار جنيه خلال 20162017.وتضمن إجمالي أجور بلغت 19.051 مليار جنيه خلال 20202021، مقابل 17.745 مليار جنيه خلال 20192020، و17.032 مليار جنيه خلال 20182019، و15.589 مليار جنيه خلال 20172018، و15.486 مليار جنيه خلال 20162017.كما تضمن المخصص دعم ومنح ومزايا اجتماعية بقيمة 6.558 مليار جنيه خلال 20202021 مقابل 6.049 مليار جنيه خلال 20192020، و7.947 مليار جنيه خلال 20182019، و5.072 مليار جنيه خلال 20172018 و5.892 مليار جنيه خلال 20162017.