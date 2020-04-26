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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:09 م
السادات
السادات
وائل توفيق
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كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يهوى التمثيل في صغره، وشارك فى بعض العروض المسرحية مع زملائه فى المدرسة الثانوية.

وفي كتابه "خريف الغضب" ذكر الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل أن دار الكتب بالقاهرة كان يحتوي على إعلان تقدم فيه "السادات" للتمثل واصفًا نفسه "قوامي نحيل وجسمي ممشوق وتقاطيعي متناسقة، إنني لست أبيض اللون ولكنني أيضًا لست أسوداً، إن وجهي أسمر ولكنها سمرة مشربة بالحمرة"، وكان الإعلان موقعًا باسم "أنور الساداتي" وهو الاسم الأصلي للرئيس الراحل.

وفي حوار صحفي كشفت شقيقة الرئيس الراحل "سكينة السادات" أنه كان منضمًا لجمعية فنية طلابية تهتم بالسينما والمسرح في فترة الثانوية، وخلال تلك الفترة طلبت المنتجة عزيزة أمير وجوه جديد للتمثيل على خشبة المصرح فتقدم أعضاء الجمعية الفنية للحصول على فرصة التمثيل، لكن الظروف الشخصية "للسادات" لم تمكنه من الحضور لتقديم طلبه مع بقية زملائه.

أما الناقد الفني طارق الشناوي، قال، إن الرئيس "السادات" تقدم لإجراء الاختبار أمام المنتجة عزيزة أمير، لكنها رفضته لأنه ليس "فوتوجينيك" لذا لم تسنح له الفرصة للحصول على الدور.

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