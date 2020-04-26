3.3 مليار جنيه إجمالي مخصص «حماية البيئة» خلال 202120

سجل إجمالي مخصص قطاع حماية البيئة خلال مشروع موازنة العام المالي 20202021 ما قيمته 3.323 مليار جنيه مقابل 3.024 مليار جنيه خلال 20192020، مقارنة بـ 3.189 مليار جنيه خلال 20182019، مقابل 3.193 مليار جنيه خلال 20172018، مقابل 2.803 مليار جنيه خلال 20162017.وتضمن المخصص إجمالي أجور بقيمة 1.188 مليار جنيه خلال 20202021، و1.059 مليار جنيه خلال 20192020، و1.058 مليار جنيه خلال 20182019، مقابل 931 مليون جنيه خلال 20172018، مقابل 882 مليار جنيه خلال 20162017.