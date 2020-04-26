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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال يخفف قيود كورونا عن جنوده

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:08 م
جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي،
سارة الشلقاني
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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن هناك 204 إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين صفوفه، تماثل منهم 103 للشفاء، بينما تم إدخال 989 آخرين للعزل الصحي.

وقرر جيش الاحتلال تخفيف القيود عن جنوده، والتي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، والسماح لهم بإجازات والعودة إلى منازلهم، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15443 حالة، و201 حالة وفاة.

وصادقت حكومة الاحتلال، بدءًا من اليوم، الأحد، على تخفيف القيود عن الإسرائيليين، والسماح لهم بالحركة والنزول للتسوق، بالإضافة لدراسة التصديق على عدة تسهيلات إضافية يتم تطبيقها في الأيام القليلة المقبلة.

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