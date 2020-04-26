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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

اتحاد الكرة يكشف سيناريوهات عودة الدوري

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:06 م
وليد العطار
وليد العطار
أحلام عبدالرحمن
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علق وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على مقترح استنئاف النشاط الكروي المصري في ضوء إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "جاهزيتنا لاستئناف النشاط الكروي وعودة الدوري المصري لا تعني بالضرورة أن هناك معلومات مؤكدة لاستئنافه في الأجل القصير لكن علينا أن نستعد لذلك".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث": "منقدرش نحدد موعد أو تاريخ للعودة لأن الأمر يخص صحة المصريين وتقييم الوضع الوبائي".

وأردف: "في كل الأحوال لا بد أن نكون على أهبة الاستعداد بسيناريوهات محددة تشمل الفترة التي يحتاجها كل فريق للاستعداد على استئناف مبارياته وحصر المباريات المتبقية حتى لا تؤثر على الموسم المقبل".

وكشف أن اتحاد الكرة تضمن في المقترح الفترة التي يحتاجها وتتراوح بين 3 إلى 5 أسابيع لاستعداد الفرق إضافة إلى فترة تتراوح بين 8 إلى 10 أسابيع لاستكمال مباريات الدوري بواقع مباراة كل 3 أو 4 أيام.

وأشار إلى أن الاستادات جاهزة، وتوجد عدة سيناريوهات هل ستلعب كبطولة مجمعة؟ أو هل سنلعب على كافة الاستادات؟ ولكن لا نريد أن نستبق الأحداث ونتمنى أن يستقر الوضع الوبائي في مصر وينتهي.

وكشف العطار أن المقترح شمل مفاوضات واتصالات مكثفة مع خبراء الرياضة والأندية، وتم اتخاذ كافة القرارات بناء على الاقتراحات التي سيقت في هذه المشاوارت التي عقدت تليفونيًا في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تبت في الأمر حتى الآن.

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