ضبط طنى سكر قبل بيعهما بالسوق السوداء فى الفيوم

ضبطت حملة تموينية لمدير مديرية تموين الفيوم، بإشراف المهندس سيد حرزالله، صاحب ومدير مسئول مصنع تعبئة بناحية "أطسا" لاستيلاء على طني سكر بقصد إعادة بيعهما في السوق السوداء، وتولت النيابة العامة التحقيقات.كما ضبطت الحملة مدير مسؤول بفرع "جمعيتي" بناحية قرية "السيليين" بمركز سنورس، لحيازتة كميات كبيرة من السلع الغذائية والمشروبات الغازية المنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالمخالفة للقانون، عبارة عن 47 شيكارة أرز وزن الواحدة 5 كيلوجرامات بإجمالي 235 كيلو من نوعية "السعيد"، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.