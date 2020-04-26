وزيرة الصحة تقبل تحدي «أدهانوم» بغسل الأيدي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها قبلت تحدي الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية بغسيل الأيدي.ونشرت وزيرة الصحة في تدوينه لها على موقع «تويتر» فيديو يضم شرحا تفصيليا لكيفية غسيل الأيدي بطريقة صحيحة.وأضافت أنها تدعو الشعب بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويداوم عليه لحماية أنفسنا وحماية بلدنا.