وزيرة الصحة تقبل تحدي «أدهانوم» بغسل الأيدي
الأحد 26/أبريل/2020 - 11:05 م
فاتن خديوى _ سارة سعودىطباعة
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها قبلت تحدي الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية بغسيل الأيدي.
ونشرت وزيرة الصحة في تدوينه لها على موقع «تويتر» فيديو يضم شرحا تفصيليا لكيفية غسيل الأيدي بطريقة صحيحة.
وأضافت أنها تدعو الشعب بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويداوم عليه لحماية أنفسنا وحماية بلدنا.
ونشرت وزيرة الصحة في تدوينه لها على موقع «تويتر» فيديو يضم شرحا تفصيليا لكيفية غسيل الأيدي بطريقة صحيحة.
وأضافت أنها تدعو الشعب بأن يقبل التحدي ويتعلم غسيل الأيدي ويداوم عليه لحماية أنفسنا وحماية بلدنا.
وزيرة الصحة تقبل تحدي «أدهانوم» بغسل الأيدي
وزيرة الصحة تقبل تحدي «أدهانوم» بغسل الأيدي