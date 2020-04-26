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الأحد 26 أبريل 2020 الموافق 03 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبي ترفع الحظر الكامل عن حيين تجاريين مكتظين بالسكان

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:04 م
دبي
دبي
وكالات
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قالت إمارة دبي، اليوم الأحد، إنها رفعت حظرها الكامل عن حيين تجاريين بهما عدد كبير من العمال الأجانب أصحاب الدخل المنخفض، بعد أن خففت الإمارات حظر التجول المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقلصت دبي يوم الجمعة الحظر الكامل في الإمارة إلى حظر تجول من العاشرة مساء إلى السادسة صباحا.

واتخذت الآن نفس الخطوة في حيي الراس ونايف بعد إغلاقهما في إطار جهود احتواء انتشار الفيروس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث اتخذت القرار نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الحيين خلال اليومين الماضيين، مضيفا أن ما يربو على 6000 فحص تم إجراؤه لسكان راس ونايف في أقل من شهر.

وسجلت الإمارات أكثر من 10300 حالة إصابة و76 حالة وفاة بسبب الفيروس، وهذا ثاني أعلى عدد بين دول الخليج العربية الست بعد السعودية، ولا تقدم البلاد تفاصيل عن كل من الإمارات السبع.

وشهدت دول الخليج، حيث يشكل المغتربون الجزء الأكبر من القوى العاملة، تفشيا للعدوى بين العمال الأجانب أصحاب الأجور المنخفضة الذين يعيشون في مساكن مزدحمة رغم إجراءات مكافحة المرض، بما في ذلك تعليق الرحلات الجوية للركاب وحظر التجول وإغلاق الأماكن العامة.

وسمحت دبي، مركز الأعمال في الشرق الأوسط، يوم الجمعة، للمقاهي والمطاعم باستئناف العمل بسعة قصوى تبلغ 30 في المئة، ولا تزال المساجد ودور السينما والملاعب مغلقة.

كما سمحت بفتح مراكز التسوق والمحلات التجارية اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى العاشرة مساء مع مراعاة الدخول بنسبة 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.

وقررت الإمارة أيضا استئناف خدمات النقل العام ومنها قطارات الأنفاق، وسمحت للشركات بوجود 30 بالمئة من موظفيها في مقار العمل مع إلزامها بإجراء اختبارات يومية للموظفين للكشف عن درجات الحرارة.

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