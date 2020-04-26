79.5 مليار جنيه مخصصات قطاع الإسكان فى 2020-2021

خصصت الحكومة لقطاع الإسكان والمرافق الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، 79.529 مليار جنيه، مقابل 63.387 مليار جنيه خلال العام الحالي.ويبلغ إجمالي الأجور في المخصصات 1.139 مليار جنيه خلال 2020-2021 مقابل 1.088 مليار جنيه خلال 2019-2020، و1.124 مليار جنيه خلال 2018- 2019، و1.007 مليار جنيه خلال 2017- 2018، و987 مليون جنيه خلال 2016- 2017.