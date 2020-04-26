25.5 مليار جنيه زيادة فى مخصصات التعليم بموازنة 2020- 2021



بينما سجلت 122.945 مليار جنيه خلال 2018- 2019، مقابل 109.187 مليار جنيه خلال 2017- 2018، و103.682 مليار جنيه خلال 2016- 2017.



وبلغ إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين بالقطاع 105.148 مليار جنيه خلال 2020- 2021 مقابل 97.485 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، و92.325 مليار جنيه خلال 2018- 2019، مقابل 85.692 مليار جنيه خلال 2017- 2018، مقابل 83.464 مليار جنيه خلال 2016- 2017.



سجل إجمالي مخصص قطاع التعليم 157.580 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجديد 2020- 2021، بزيادة 25.542 مليار جنيه عن العام الماضي الذي بلغ إجماله موازنته 132.038 مليار جنيه.