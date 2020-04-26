286 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة 2020-2021

خصصت الحكومة المصرية 285.969 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 270.941 مليار جنيه في موازنة العالم الحالي، و264.375 مليار جنيه خلال العام الماضي.وكشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020-2021، عن أن الخدمات العامة تمثل 45.3% من إجمالي الموازنة، والحماية الاجتماعية 16.7%، والتعليم 9.2%، والشباب والثقافة والشئون الدينية 2.8%.فيما تمثل الصحة 5.5%، والإسكان والمرافق المجتمعية 4.6%، و0.2% لحماية البيئة، والشئون الاقتصادية 6.5%، والنظام العام وشئون الأمن العام 4.7%.