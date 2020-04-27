حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 27 أبريل 2020
الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:24 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الإثنين الموافق 27أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تدفعك المنافسة إلى إرادة أقوى وعزم على كسر القيود، ويبرز ذلك جليًا في الأيام المقبلة ويضعك أمام حيرة أو بلبلة.
عاطفيًا: لا تحاول اللعب بعواطف الحبيب، بل كن صادقًا معه لتنام قرير العين ومرتاح الضمير، وليبادلك هو بالمثل.
صحيًا: إذا كنت مصابًا بمرض القلب أو إذا كنت معرضًا لذلك فلا تعرض نفسك للإرهاق.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.