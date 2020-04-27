حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 27 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس ليوم الإثنين الموافق 27أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: تدفعك المنافسة إلى إرادة أقوى وعزم على كسر القيود، ويبرز ذلك جليًا في الأيام المقبلة ويضعك أمام حيرة أو بلبلة.





عاطفيًا: لا تحاول اللعب بعواطف الحبيب، بل كن صادقًا معه لتنام قرير العين ومرتاح الضمير، وليبادلك هو بالمثل.





صحيًا: إذا كنت مصابًا بمرض القلب أو إذا كنت معرضًا لذلك فلا تعرض نفسك للإرهاق.



