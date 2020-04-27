حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 27 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العقرب ليوم الإثنين الموافق 27أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، تبرز في الضوء، ويحمل إليك هذا اليوم مركزًا جديدًا.





عاطفيًا: يحمل هذا اليوم إيجابيات، وإذا كنت تبحث عن المواجهة وتهوى الجدال والنقاش فأنت أمام مرحلة جديدة من التساؤلات المحيرة.





صحيًا: أنت عاطفي جدًا وتتأثر بأبسط الأمور، وتشعر أن كل ما يجري يترك بصماته على نفسيتك وحتى على جسدك وصحتك.



