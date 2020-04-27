حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 27 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الميزان ليوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: تكتسب الطاقة المميزة فتعيش انسجامًا وتناغمًا وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها.





عاطفيًا: العلاقات الزوجيّة تكون متقلّبة، ومن الضروري حمايتها من التراجع قبل الوصول إلى حائط مسدود وإلى نهاية غير سعيدة.





صحيًا: أنت على حافة الانهيار وتشعر بالإرهاق إن لم تسترح، فلا تتأخر في ذلك أبدًا.



