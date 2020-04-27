حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 27 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور ليوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:





مهنيًا: تفرح بمكافأة مالية أو جائزة معنوية، إنه يوم مناسب لتعزيز الثقة بالنفس والمواهب والكفاءات والاستثمار.





عاطفيًا: تتلقى معلومات خاصة جدًا عن زوجك أو حبيبك، وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل.





صحيًا: كن متأنيًا، قد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ.



