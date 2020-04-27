حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 27 أبريل 2020
الإثنين 27/أبريل/2020 - 02:18 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور ليوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2020، والتي جاءت كالتالي:
مهنيًا: تفرح بمكافأة مالية أو جائزة معنوية، إنه يوم مناسب لتعزيز الثقة بالنفس والمواهب والكفاءات والاستثمار.
عاطفيًا: تتلقى معلومات خاصة جدًا عن زوجك أو حبيبك، وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل.
صحيًا: كن متأنيًا، قد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.