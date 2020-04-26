حاكم نيويورك: ندرس الاستئناف الجزئى للأنشطة عقب 15 مايو

أعرب حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، عن إمكانية استئناف بعض الأنشطة الصناعية وورش البناء عقب 15 مايو المقبل.وأشار كومو، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هذا الأمر سيتم في مرحلة أولى بشمال الولاية وليس في مدينة نيويورك، مضيفا أن الأمر "سيكون أكثر تعقيدا" في جنوب نيويورك حيث العاصمة الاقتصادية للبلاد.واشترط كومو، تراجع عدد المصابين الموجودين في المستشفيات وصولا إلى 15 مايو، لاتخاذ هذا الإجراء.ويعتبر استئناف بعض الأنشطة الصناعية والبناء أول مرحلة في خطة إعادة تشغيل اقتصاد الولاية، يعقبها بأسبوعين على الأقل بدء المرحلة الثانية، التي تتضمن عودة أنشطة تجارية أخرى وإدارات، وذلك لضمان عدم حصول طفرة في العدوى مرة أخرى.وسجلت نيويورك خلال الساعات الـ24 الماضية 367 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وهي الحصيلة الأدنى منذ 30 مارس، لكن بشكل إجمالي أودى الوباء بحياة 16966 شخصا في الولاية.